Acordaron en paritarias una suba del 10% a trabajadores estatales provinciales

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, se refirió por Radio Salta al acuerdo en paritarias que otorga una suba del 10% a trabajadores estatales.

Será hasta junio con incentivo docente y adicionales.

En el primer semestre de 2026, los empleados de la administración pública provincial recibirán un incremento salarial del 10%.

El acuerdo fue firmado entre el Gobierno y los gremios.

La actualización se aplicará de manera escalonada a partir de febrero.

Además, se reactivará la Compensación Transitoria Docente con retroactividad a enero.

También se otorgarán medidas de asistencia para fortalecer los servicios.

El próximo sábado 28 de febrero, los trabajadores recibirán sus haberes con los nuevos incrementos.

Mazzone comentó que la devolución del incentivo docente significa que “es un paso muy importante, porque éramos los únicos trabajadores de la administración pública”.

“Con el paro del 2 de marzo pedimos la restitución de los fondos que les sacaron a las provincias”, expresó.

Por otro lado mencionó que sigue creciendo la cantidad de docentes que piden ayuda económica en el gremio en la forma de créditos.

“En el 2025 se había registrado un aumento del 300 por ciento en el pedido de préstamos y ahora vemos más docentes pidiéndolo”, finalizó.



