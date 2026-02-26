Conmoción en B° Ceferino: Investigan la muerte de una mujer de 55 años tras una pelea
Fue encontrada sin vida en una vivienda de calle Gabino Blanco y Lavalle. En principio, la causa está caratulada como “muerte dudosa”. Una inquilina quedó detenida mientras se investigan las circunstancias del hecho.
[Foto gentileza diario El Tribuno]
La víctima era la encargada de un inquilinato y la muerte se produjo luego de una discusión con una inquilina, según trascendió, por el corte del servicio de internet.
Los vecinos informaron sobre una discusión entre dos personas antes del incidente.
Investigan si la muerte fue causada por un empujón que provocó una caída, ya que no se encontraron armas involucradas en el hecho.
Se espera el resultado de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte.