Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Conmoción en B° Ceferino: Investigan la muerte de una mujer de 55 años tras una pelea

Fue encontrada sin vida en una vivienda de calle Gabino Blanco y Lavalle. En principio, la causa está caratulada como “muerte dudosa”. Una inquilina quedó detenida mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Salta Hoy

26 / 02 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La víctima era la encargada de un inquilinato y la muerte se produjo luego de una discusión con una inquilina, según trascendió, por el corte del servicio de internet.

Los vecinos informaron sobre una discusión entre dos personas antes del incidente. 

Investigan si la muerte fue causada por un empujón que provocó una caída, ya que no se encontraron armas involucradas en el hecho. 

Se espera el resultado de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte.

 

 


 

AM840

FM96.9

