 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Importantes avances en la búsqueda del femicida prófugo en la Quebrada

La audiencia de Radio Salta está colaborando activamente con los investigadores para dar con el paradero de Orlando Serapio.

Salta Hoy

27 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El testimonio de un vecino -luego de escuchar una entrevista en esta emisora ayer- logró direccionar mejor el trabajo policial.

El periodista Jaime Barrera detalló cómo el aporte de un oyente de esta radio consiguió que “los uniformados lo tengan prácticamente cercado”.

Hasta el momento hay dos personas detenidas por encubrir y facilitar la huida y en las próximas horas “se podrían registrar nuevas aprehensiones”, anticipó el periodista. 

“La gente debe entender que ayudar a un prófugo es también un delito. Si alguien tiene un dato que ayude en la investigación deben llamar al Sistema de Emergencias 911”, remarcó Barrera.

Los vecinos de Campo Quijano o de la Quebrada del Toro y parajes cercanos deben estar atentos a un hombre de 40 años aproximadamente, morocho, tal vez con barba, de 1,78 metros de estatura, con una mochila al hombro y una herida en el rostro.

Según la policía, Serapio huyó vistiendo campera verde, pantalón negro y borcego, se sospecha que está recibiendo ayuda para mantenerse oculto y se cree que alguien le provee comida y agua.

Quienes tengan datos deben llamar al Sistema de Emergencias 911 o al teléfono de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Valle de Lerma 3874-076237.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO