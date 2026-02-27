Importantes avances en la búsqueda del femicida prófugo en la Quebrada

El testimonio de un vecino -luego de escuchar una entrevista en esta emisora ayer- logró direccionar mejor el trabajo policial.

El periodista Jaime Barrera detalló cómo el aporte de un oyente de esta radio consiguió que “los uniformados lo tengan prácticamente cercado”.

Hasta el momento hay dos personas detenidas por encubrir y facilitar la huida y en las próximas horas “se podrían registrar nuevas aprehensiones”, anticipó el periodista.

“La gente debe entender que ayudar a un prófugo es también un delito. Si alguien tiene un dato que ayude en la investigación deben llamar al Sistema de Emergencias 911”, remarcó Barrera.

Los vecinos de Campo Quijano o de la Quebrada del Toro y parajes cercanos deben estar atentos a un hombre de 40 años aproximadamente, morocho, tal vez con barba, de 1,78 metros de estatura, con una mochila al hombro y una herida en el rostro.

Según la policía, Serapio huyó vistiendo campera verde, pantalón negro y borcego, se sospecha que está recibiendo ayuda para mantenerse oculto y se cree que alguien le provee comida y agua.

Quienes tengan datos deben llamar al Sistema de Emergencias 911 o al teléfono de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Valle de Lerma 3874-076237.