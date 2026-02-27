Corte en calle Alvarado antes de Jujuy, por obras tras una pérdida de agua

La Municipalidad de Salta informó que desde hoy habrá un corte total de tránsito en la calle Alvarado, antes de Jujuy, por arreglos de emergencia.

Esta medida se debe a reparaciones urgentes y necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad vial, tras una pérdida de Aguas del Norte.

Luego de que dicha empresa arregle los caños que se encuentran dañados en la zona, el municipio arreglará la calzada y hormigonará el sector.

Se trabajará lo más rápido que se pueda para habilitar el tránsito y que todo vuelva a la normalidad.

Se busca priorizar la seguridad de los conductores y peatones, motivo por el cual se solicita circular por vías alternativas y respetar los desvíos establecidos mientras se desarrollan las obras.