Corte en calle Alvarado antes de Jujuy, por obras tras una pérdida de agua
Esta medida se debe a reparaciones urgentes y necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad vial. La Municipalidad luego hormigonará el sector. Se estima que el corte total dure 10 días, aproximadamente. Se solicita circular por vías alternativas.
Salta Hoy
27 / 02 / 2026
La Municipalidad de Salta informó que desde hoy habrá un corte total de tránsito en la calle Alvarado, antes de Jujuy, por arreglos de emergencia.
Esta medida se debe a reparaciones urgentes y necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad vial, tras una pérdida de Aguas del Norte.
Luego de que dicha empresa arregle los caños que se encuentran dañados en la zona, el municipio arreglará la calzada y hormigonará el sector.
Se trabajará lo más rápido que se pueda para habilitar el tránsito y que todo vuelva a la normalidad.
Se busca priorizar la seguridad de los conductores y peatones, motivo por el cual se solicita circular por vías alternativas y respetar los desvíos establecidos mientras se desarrollan las obras.