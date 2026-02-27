 imagen

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Corte en calle Alvarado antes de Jujuy, por obras tras una pérdida de agua

Esta medida se debe a reparaciones urgentes y necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad vial. La Municipalidad luego hormigonará el sector. Se estima que el corte total dure 10 días, aproximadamente. Se solicita circular por vías alternativas. 

La Municipalidad de Salta informó que desde hoy habrá un corte total de tránsito en la calle Alvarado, antes de Jujuy, por arreglos de emergencia.

Esta medida se debe a reparaciones urgentes y necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad vial, tras una pérdida de Aguas del Norte.

Luego de que dicha empresa arregle los caños que se encuentran dañados en la zona, el municipio arreglará la calzada y hormigonará el sector.

Se trabajará lo más rápido que se pueda para habilitar el tránsito y que todo vuelva a la normalidad.

Se busca priorizar la seguridad de los conductores y peatones, motivo por el cual se solicita circular por vías alternativas y respetar los desvíos establecidos mientras se desarrollan las obras.

 

