Un joven de 18 años murió tras recibir un disparo en Pichanal

[Imagen ilustrativa - Hospital de Pichanal]

En el operativo la policía detuvo a un hombre de 30 años y secuestraron la evidencia, cocaína que estaba fraccionada.

Mientras se retiraban con el apresado, un grupo de 80 a 100 personas intentó evitar su detención, lo que generó un enfrentamiento.

Durante la confusión, un oficial resultó herido con piedras.

El joven herido con arma de fuego, estaba en la vereda, y fue trasladado por una persona al hospital de Pichanal.

Por la gravedad de la herida decidieron derivarlo al hospital de Orán, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin vida.

Se esperan los resultados de la autopsia que determinará quién disparó y si se trató de un agente policial.