Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Un joven de 18 años murió tras recibir un disparo en Pichanal

La situación se produjo durante un allanamiento por narcotráfico en el barrio Nueva Jerusalén, zona también conocida como Tres Cruces, en la localidad norteña.

Salta Hoy

27 / 02 / 2026

 

[Imagen ilustrativa - Hospital de Pichanal]

En el operativo la policía detuvo a un hombre de 30 años y secuestraron la evidencia, cocaína que estaba fraccionada.

Mientras se retiraban con el apresado, un grupo de 80 a 100 personas intentó evitar su detención, lo que generó un enfrentamiento. 

Durante la confusión, un oficial resultó herido con piedras. 

El joven herido con arma de fuego, estaba en la vereda, y fue trasladado por una persona al hospital de Pichanal. 

Por la gravedad de la herida decidieron derivarlo al hospital de Orán, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin vida. 

Se esperan los resultados de la autopsia que determinará quién disparó y si se trató de un agente policial.

NOMBRE RAREIO