La primera noche de la Serenata a Cafayate reunió a aproximadamente 13.500 personas

Dos personas intentaron ingresar con entradas digitales, pero no pudieron validar sus QR.

Dijeron que habían pagado 50 mil pesos por cada uno de los tickets, pero la policía de ciberseguridad confirmó irregularidades en las entradas.

Además, dos individuos fueron detenidos por fumar marihuana en la vía pública y agredir a los policías.

También se registraron infracciones de tránsito, incluyendo cinco conductores bajo los efectos del alcohol.



