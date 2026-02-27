Tránsito restringido en la Ruta Nacional 68 camino a Cafayate
La Dirección Nacional de Vialidad trabaja en el despeje de material en los badenes, entre los kilómetros 23 y 44, donde hubo derrumbes y material depositado en la calzada.
Salta Hoy
27 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Los trabajadores realizan tareas desde anoche, para garantizar la transitabilidad para los usuarios que utilizan esa ruta para llegar al festival folclórico que se desarrolla en Cafayate.
Se solicita circular con precaución y atender las indicaciones de los banderilleros y la señalización provisoria.