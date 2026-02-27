Concejo Deliberante: “López está en todas sus facultades de ejercer como edil”

El libertario Pablo López fue expulsado el año pasado en su anterior gestión como edil cuando su ex pareja y asesora lo denunció públicamente y ante la justicia, por pedirle favores sexuales a cambio de condonar una deuda.

“Según la Carta Orgánica, si no se registra un nuevo hecho de inmoralidad o algún movimiento en la causa judicial, no hay impedimentos para que López sea concejal”, explicó Madile.

Anticipó que en el discurso de apertura de las Sesiones Legislativas de la Ciudad de Salta, el intendente Emiliano Durand hará un especial foco en la obra pública.