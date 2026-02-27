 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Concejo Deliberante: “López está en todas sus facultades de ejercer como edil”

Lo aclaró esta mañana Darío Madile, presidente del cuerpo deliberativo en charla con Radio Salta.

Salta Hoy

27 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El libertario Pablo López fue expulsado el año pasado en su anterior gestión como edil cuando su ex pareja y asesora lo denunció públicamente y ante la justicia, por pedirle favores sexuales a cambio de condonar una deuda. 

“Según la Carta Orgánica, si no se registra un nuevo hecho de inmoralidad o algún movimiento en la causa judicial, no hay impedimentos para que López sea concejal”, explicó Madile.

Anticipó que en el discurso de apertura de las Sesiones Legislativas de la Ciudad de Salta, el intendente Emiliano Durand hará un especial foco en la obra pública. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO