Ofrecen 10 millones de pesos por información sobre el femicida prófugo

Durante su visita, confirmó que el Gobierno provincial ofrecerá una recompensa de 10 millones de pesos, para quienes brinden información sobre el paradero de Orlando Serapio, el principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz.

Sáenz también anunció que se sumarán efectivos de Gendarmería Nacional a la búsqueda, para acelerar la captura del femicida.