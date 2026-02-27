Ofrecen 10 millones de pesos por información sobre el femicida prófugo
El gobernador Gustavo Sáenz visitó hoy al mediodía la comisaría de Campo Quijano.
Salta Hoy
27 / 02 / 2026
Durante su visita, confirmó que el Gobierno provincial ofrecerá una recompensa de 10 millones de pesos, para quienes brinden información sobre el paradero de Orlando Serapio, el principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz.
Sáenz también anunció que se sumarán efectivos de Gendarmería Nacional a la búsqueda, para acelerar la captura del femicida.