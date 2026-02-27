Con un caso por femicidio, Salta da inicio a los Juicios Por Jurados Populares

Por primera vez, ciudadanos y ciudadanas comunes asumirán la responsabilidad de participar directamente en la administración de justicia, deliberando y decidiendo sobre hechos de extrema gravedad.

La incorporación del Juicio por Jurados, establecida mediante la Ley Nº 8.478, da cumplimiento efectivo a un mandato previsto en la Constitución Nacional y en la legislación provincial. Este sistema fortalece los principios de publicidad, participación ciudadana y legitimidad democrática, al integrar a la comunidad en decisiones de alto impacto institucional.

En esta primera etapa, el juicio por jurados será aplicado a determinados delitos graves, como homicidios calificados y otros previstos por la ley, con una implementación progresiva en los distintos distritos judiciales de la provincia.

El jurado estará conformado por ciudadanos seleccionados mediante sorteo público del padrón electoral, quienes tendrán la responsabilidad de analizar la prueba producida durante el debate oral y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto de los hechos y del delito imputado.

El proceso será dirigido por un juez técnico, encargado de garantizar el cumplimiento de las reglas procesales, la correcta aplicación del derecho y el pleno respeto de las garantías constitucionales de todas las partes intervinientes.

Cabe señalar que el desempeño como jurado constituye una carga pública y representa una de las expresiones más concretas del ejercicio de la ciudadanía activa.

Podrán ser convocadas aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos por la ley: ser argentinas con al menos dos años de ejercicio de la ciudadanía en caso de naturalización, saber leer y escribir, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, estar inscriptas en el padrón electoral y acreditar un mínimo de un año de domicilio en el departamento correspondiente, sin incurrir en las incompatibilidades previstas.

Fabián Vittar, juez de la Corte de Justicia de Salta comentó que el primer caso que analizará el juicio popular será un femicidio.

“Las 12 personas -6 varones y 6 mujeres- sorteados no se aíslan, ni se van a un hotel -como se ve en las películas”, dijo Vittar.

Agregó que “no pueden ser jurado: abogados, jueces, empleados del Poder Judicial, legisladores, policías”.