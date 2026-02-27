 imagen

Música Programada

Trilogía de la Fe

Hermandad Llanera

Música Programada

La mejor selección musical.

Claves del Campo

Información agropecuaria 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Imputada tras la muerte de una mujer con la que mantuvo una discusión

El hecho ocurrió en Barrio Ceferino, donde la acusada mantuvo una gresca con la persona que le alquilaba una habitación, causando su deceso.

27 / 02 / 2026

 

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputó de forma provisional a una mujer de 33 años como autora del delito de homicidio preterintencional.

Durante la audiencia de imputación, la acusada fue asistida por un defensor particular y se abstuvo de declarar.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 25 de febrero, en un inquilinato del barrio Ceferino de esta capital.

La acusada mantuvo una discusión con la persona que le alquilaba una habitación y le habría propinado un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera pesadamente en el suelo, quedando inconsciente.

Si bien el golpe o empujón no constituyen un medio idóneo para ocasionar la muerte, se produjo el deceso de la mujer de 51 años.

 

