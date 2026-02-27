Imputada tras la muerte de una mujer con la que mantuvo una discusión

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputó de forma provisional a una mujer de 33 años como autora del delito de homicidio preterintencional.

Durante la audiencia de imputación, la acusada fue asistida por un defensor particular y se abstuvo de declarar.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 25 de febrero, en un inquilinato del barrio Ceferino de esta capital.

La acusada mantuvo una discusión con la persona que le alquilaba una habitación y le habría propinado un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera pesadamente en el suelo, quedando inconsciente.

Si bien el golpe o empujón no constituyen un medio idóneo para ocasionar la muerte, se produjo el deceso de la mujer de 51 años.