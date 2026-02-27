 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Salta se prepara para participar de una feria internacional de minería en Canadá

Se denomina Prospectors & Developers Association y se trata de un evento líder, celebrado anualmente en Toronto, Canadá.

Salta Hoy

27 / 02 / 2026

 

La edición de este año se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo, reuniendo a más de 27 mil asistentes de 125 países para fomentar inversiones, innovación y sostenibilidad en la industria minera.

“El mundo demanda lo que nosotros en Salta tenemos, por lo que tenemos que estar muy atentos”, indicó Gustavo Carrizo, secretario de Minería, anticipando el rol del Gobierno de Salta en la Feria en Canadá.

“Somos la empresa con el mayor número de proyectos en producción: tenemos 6 en total”, expresó el funcionario.

Recordó que el 9 de marzo próximo se realizará la  primera exportación de carbonato de litio de la empresa Río Tinto y eso será “festejado con bombos y platillos”, enfatizó.

Indicó por otro lado que se reforzará el control policial en la zona de la Puna en cercanías a los sitios o campamento mineros por el hallazgo de drogas. 

“En un solo mes se produjeron 15 hallazgos de sustancias prohibidas en un solo sitio según la denuncia fue una de las empresas”, aseguró Carrizo.

 

