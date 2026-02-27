Salta se prepara para participar de una feria internacional de minería en Canadá

La edición de este año se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo, reuniendo a más de 27 mil asistentes de 125 países para fomentar inversiones, innovación y sostenibilidad en la industria minera.

“El mundo demanda lo que nosotros en Salta tenemos, por lo que tenemos que estar muy atentos”, indicó Gustavo Carrizo, secretario de Minería, anticipando el rol del Gobierno de Salta en la Feria en Canadá.

“Somos la empresa con el mayor número de proyectos en producción: tenemos 6 en total”, expresó el funcionario.

Recordó que el 9 de marzo próximo se realizará la primera exportación de carbonato de litio de la empresa Río Tinto y eso será “festejado con bombos y platillos”, enfatizó.

Indicó por otro lado que se reforzará el control policial en la zona de la Puna en cercanías a los sitios o campamento mineros por el hallazgo de drogas.

“En un solo mes se produjeron 15 hallazgos de sustancias prohibidas en un solo sitio según la denuncia fue una de las empresas”, aseguró Carrizo.