Crimen de Natalia Cruz: Dos detenidos en Campo Quijano por encubrir al femicida Serapio

Con drones térmicos y perros rastreadores siguen en medio de los cerros los rastros del principal sospechoso.

Salta Hoy

27 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La fiscal María Luján Sodero Calvet ordenó la detención de dos sospechosos acusados de haber colaborado en la huída del presunto autor del crimen, quien continúa prófugo. 

Los detenidos fueron arrestados este jueves y serán imputados de manera provisional por el delito de encubrimiento agravado, en función de su presunta vinculación con un hecho de extrema gravedad.

A diez días del femicidio de Natalia Cruz, la investigación se profundiza con operativos en altura, allanamientos y nuevas sospechas sobre posibles encubridores. 

En el Operativo trabajan 70 efectivos de la policía de Salta, junto a perros especializados llegados desde Catamarca.

La Policía Federal se sumó al rastrillaje con drones de última generación. 

Este jueves un nutrido grupo de mujeres, entre ellas las hermanas de Natalia y vecinos, volvieron a cortar la ruta nacional 51 para reclamar celeridad judicial en la búsqueda de Serapio.

 

