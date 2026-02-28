Chikungunya en alerta en Salta: detectan casos sin antecedente de viaje

La provincia de Salta atraviesa un escenario de alerta sanitaria por chikungunya, con dos zonas críticas bien definidas: el cordón fronterizo con Bolivia, donde existe circulación viral activa, y un foco puntual en Salta Forestal, donde se confirmó un caso sin antecedente de viaje ni nexo epidemiológico.

Así lo informó el director general de Epidemiología, Francisco García Campos, quien detalló que actualmente la provincia se encuentra en una etapa de vigilancia intensificada ante el aumento de casos.

Dos zonas bajo la lupa

El primer punto de preocupación se ubica en la frontera norte, especialmente en Salvador Mazza, donde los contagios continúan en aumento, y en el eje Aguas Blancas – San Ramón de la Nueva Orán.

Según explicó García Campos, el trabajo sanitario se realiza de manera coordinada “en espejo” con las autoridades bolivianas de Yacuiba y Bermejo, debido a que se trata de un conglomerado urbano dividido únicamente por un límite político.

“Vimos el georreferenciamiento de casos y es prácticamente una sola localidad grande”, sostuvo el funcionario, quien agregó que se continúa con la toma de muestras y la actualización permanente de datos.

En cuanto a la sintomatología, describió que los pacientes “suelen llegar encorvados por el fuerte dolor articular que provoca la chikungunya”. Hasta el momento, todos los casos fueron ambulatorios y no requirieron internación.

Caso sin antecedente de viaje en Salta Forestal

El segundo foco encendió las alarmas en Salta Forestal, donde se confirmó un paciente sin antecedentes de viaje ni contacto con zonas de circulación viral.

“En la investigación epidemiológica no había ningún nexo que indicara dónde pudo haber adquirido la enfermedad”, explicó García Campos. Ante ese escenario, se realizó un sondeo retrospectivo de consultas y se tomaron nuevas muestras, una de las cuales resultó positiva, con inicio de síntomas alrededor del 18 de enero.

El funcionario estimó que el ingreso del virus habría ocurrido en los primeros días de enero, cuando ya habría mosquitos infectados en la zona. No obstante, señaló que la situación está circunscripta y que, por tratarse de una localidad con menor tránsito de personas, la magnitud del brote sería más limitada.

30 casos confirmados y monitoreo permanente

Según el último parte oficial, la provincia registra 30 casos confirmados de chikungunya. Las cifras formales se actualizarán al cierre de cada semana epidemiológica.

Consultado sobre la posibilidad de adoptar medidas como el cierre temporal de frontera implementado en Bolivia el 17 de febrero, el director de Epidemiología indicó que esas decisiones corresponden a instancias superiores del Gobierno y que actualmente se trabaja coordinadamente con los municipios en tareas de descacharrado y visitas domiciliarias.

Diferencias con el dengue y posibles secuelas

García Campos destacó que la chikungunya se diferencia del dengue principalmente por la intensidad del dolor articular, que en algunos casos puede ser invalidante. Además, advirtió que existe un porcentaje bajo de pacientes que pueden sufrir secuelas durante años y requerir tratamientos prolongados de fisioterapia o kinesioterapia.

También alertó sobre el riesgo en mujeres embarazadas: la infección puede generar complicaciones en el desarrollo, e incluso malformaciones o abortos en determinados casos.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recordaron a la población: