Detuvieron al principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz

La fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero, informó que la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concretó la detención del principal sospechoso por el femicidio de Natalia Cruz, Daniel Orlando Serapio.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la investigación que encabeza la fiscalía especializada y contó con la intervención de distintas fuerzas de seguridad. El sospechoso había permanecido diez días prófugo.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta destacaron y agradecieron la colaboración de todas las áreas que participaron del operativo, que permitió avanzar con la aprehensión del acusado.

Las palabras de Gustavo Sáenz

Tras confirmarse la captura, el gobernador Gustavo Sáenz brindó declaraciones en las que agradeció el trabajo conjunto y aseguró que se hará justicia.

“Primero que nada, agradecerles a todos los que estuvieron trabajando estos días: a la Policía, a la Fiscalía, a la Policía Federal, a Gendarmería, a los vaquianos y a los vecinos de Quijano. Fue un trabajo muy arduo, en un lugar bastante complejo, y gracias a Dios pudimos atraparlo”, expresó.

El mandatario destacó que la detención se logró tras reforzar el operativo de búsqueda a pedido de la familia y confirmó que el acusado fue capturado con vida. “Gracias a Dios está con vida para que pague en vida el daño que ha causado a la familia”, sostuvo.

Sáenz también aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias” y remarcó que el objetivo es devolver la tranquilidad a la comunidad de Campo Quijano, que permanecía en vilo desde que se conoció el crimen.

“Vamos a hacer justicia. La familia va a poder hacer justicia, Natalia va a descansar en paz y este hombre va a pagar lo que tiene que pagar”, afirmó.

En sus declaraciones, el gobernador señaló además que la recompensa ofrecida y el trabajo articulado entre las fuerzas contribuyeron al resultado del operativo. “Todo ayudó. Evidentemente estaba protegido y conocía la zona, pero no nos íbamos a cansar de buscarlo”, concluyó.