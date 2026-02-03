 imagen

Música Programada

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Lucha contra el narcotráfico: Nuevo grupo especial para el norte

El ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Solá Usandivaras, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmaron la puesta en funcionamiento del Grupo Especial Antinarcótico Salta con base operativa en la ciudad de Orán.

Salta Hoy

El anuncio se realizó en el marco de una reunión de coordinación desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que también se abordaron acciones previstas para el año 2026 en el marco del Plan Güemes.

El GEANSA está conformado por profesionales de la Policía de Salta y de Fuerzas Federales con el objetivo de fortalecer el trabajo interfuerzas en la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en la frontera norte del país.

 

