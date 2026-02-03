Lucha contra el narcotráfico: Nuevo grupo especial para el norte

El anuncio se realizó en el marco de una reunión de coordinación desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que también se abordaron acciones previstas para el año 2026 en el marco del Plan Güemes.

El GEANSA está conformado por profesionales de la Policía de Salta y de Fuerzas Federales con el objetivo de fortalecer el trabajo interfuerzas en la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en la frontera norte del país.