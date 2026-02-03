Carnaval salteño: Este miércoles comienzan las actividades en el Mercado Artesanal

Así lo detalló por Radio Salta el director del Mercado Artesanal, Mario Luna.

Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 12 horas, se llevará a cabo una muestra de lutería dijo el funcionario, destacando la participación de la artesana Roxana Gómez.

A las 17 horas, se ofrecerá un taller gratuito de armado de cajas, ya lleno con 24 inscripciones, donde los participantes podrán challar sus cajas al finalizar el taller. Este evento cuenta con el apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural.

El jueves 12 de febrero, en el "jueves de las comadres", se realizará un emotivo homenaje a Severo Báez, un coplero y gestor cultural fallecido recientemente, con entrega de una placa a su familia y un video en su memoria.

Finalmente, el sábado 14 se celebrará el "gran desentierro del carnaval" desde las 11 horas, con comidas típicas y música en vivo. A las 14:30 habrá un ritual de inicio del carnaval, seguido de ofrendas a la Pachamama y una gran fiesta popular con música en vivo.