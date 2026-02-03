 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:2 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:2 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Carnaval salteño: Este miércoles comienzan las actividades en el Mercado Artesanal

Incluyen la construcción de cajas bagualeras, el jueves de comadres, homenaje a Severo Báez y el tradicional desentierro con entrada libre y gratuita.

Salta Hoy

03 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Así lo detalló por Radio Salta el director del Mercado Artesanal, Mario Luna.

Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 12 horas, se llevará a cabo una muestra de lutería dijo el funcionario, destacando la participación de la artesana Roxana Gómez.

A las 17 horas, se ofrecerá un taller gratuito de armado de cajas, ya lleno con 24 inscripciones, donde los participantes podrán challar sus cajas al finalizar el taller. Este evento cuenta con el apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural. 

El jueves 12 de febrero, en el "jueves de las comadres", se realizará un emotivo homenaje a Severo Báez, un coplero y gestor cultural fallecido recientemente, con entrega de una placa a su familia y un video en su memoria.

Finalmente, el sábado 14 se celebrará el "gran desentierro del carnaval" desde las 11 horas, con comidas típicas y música en vivo. A las 14:30 habrá un ritual de inicio del carnaval, seguido de ofrendas a la Pachamama y una gran fiesta popular con música en vivo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO