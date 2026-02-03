Nueva tecnología para identificaciones

La subsecretaría del Registro Civil, Dra Fernanda Ubiergo, explicó por Radio Salta que se decidió reforzar la seguridad y adecuarlos a las normas internacionales.

“Durante todo el tiempo que tenga de vigencia los documentos o pasaportes, no tienen que renovarlos hacia la nueva versión anunciada”, dijo la funcionaria.

“Modificaciones en diseño gráfico y tiene un chip”, explicó Ubiergo como algunas de las novedades tecnológicas.