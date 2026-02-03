Hasta el viernes 6, la atención para completar los certificados escolares se brinda en el CIC de Santa Cecilia, ubicado en calle Martín Fierro y Juan D'Arienzo.

Todos los vecinos de la zona sudeste y alrededores podrán completar el certificado en el horario de 8 a 15. La atención para los médicos, odontólogos y enfermeros será por orden de llegada.

Los padres y tutores podrán llevar a los chicos y completar el formulario del certificado escolar del nivel inicial, primario, secundario y terciario.