Suspendieron el juicio contra la narcomodelo Martina Oliva y su pareja Gustavo Tolaba
La audiencia se reprogramó para el 24 de febrero por una licencia médica.
Salta Hoy
03 / 02 / 2026
El debate oral por el transporte de marihuana entre Orán y Salta quedó momentáneamente en pausa por el pedido de licencia médica de un integrante del tribunal.
Oliva y Tolaba están imputados en la causa como líderes de una organización narcocriminal cuyos integrantes ya recibieron condenas de hasta siete años de prisión.