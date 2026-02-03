 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:2 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:2 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Suspendieron el juicio contra la narcomodelo Martina Oliva y su pareja Gustavo Tolaba

La audiencia se reprogramó para el 24 de febrero por una licencia médica.

Salta Hoy

03 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El debate oral por el transporte de marihuana entre Orán y Salta quedó momentáneamente en pausa por el pedido de licencia médica de un integrante del tribunal. 

Oliva y Tolaba están imputados en la causa como líderes de una organización narcocriminal cuyos integrantes ya recibieron condenas de hasta siete años de prisión.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO