Incendios en la Patagonia: El fuego avanza en cuatro Parques Nacionales

Héctor Guerrero es integrante del Servicio Provincial de Manejo del Fuego en Las Golondrinas, Chubut, y en diálogo con el Mediodía de Radio Salta contó la continuidad de los trabajos por tierra y aire.

“Estamos atrasados en tecnologías, los tramos de mangueras son viejos. Están trabajando alrededor de 600 personas trabajando en la lucha contra el fuego”, contó Guerrero además de hacer referencia a la falta de inversiones.

“Estamos prácticamente en la indigencia laboral”, reflexionó.