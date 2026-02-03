Incendios en la Patagonia: El fuego avanza en cuatro Parques Nacionales
Todo comenzó en los primeros días del año y ya fueron afectadas más de 40 mil hectáreas en el sur del país.
Salta Hoy
03 / 02 / 2026
Héctor Guerrero es integrante del Servicio Provincial de Manejo del Fuego en Las Golondrinas, Chubut, y en diálogo con el Mediodía de Radio Salta contó la continuidad de los trabajos por tierra y aire.
“Estamos atrasados en tecnologías, los tramos de mangueras son viejos. Están trabajando alrededor de 600 personas trabajando en la lucha contra el fuego”, contó Guerrero además de hacer referencia a la falta de inversiones.
“Estamos prácticamente en la indigencia laboral”, reflexionó.