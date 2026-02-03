 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:2 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:2 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Los transportes escolares aún no definieron las cuotas para este año

“Esperamos los informes de los contadores”, explicaron desde la Asociación que los nuclea. 

Salta Hoy

03 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Desde la Asociación de Transportes Escolares, Nilda Bini, dijo que en estos días están realizando los trámites vinculados a las habilitaciones de las unidades. 

“Después del 15 empieza a activarse el servicio y aún no hablamos de tarifas. El año pasado cerró en 150 mil pesos por alumno pero las previsiones la realizan los contadores. Hay que esperar los números que nos dan, pero no hay nada en la proyección”, aclaró en El Mediodía de Radio Salta.

Finalmente contó que desde el 2020 al 2021 se dieron de baja 20 licencias, sin que se renovara ese número.

“Hay una falta de vehículos en el mercado y hasta el día de hoy no tenemos créditos para la compra de los furgones“, indicó Nilda Bini en diálogo con esta emisora.

En relación al tema escolar y puntualmente las cuotas 2026, el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, Pablo Pereyra, afirmó que eso depende de las paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios que comenzarán la semana que viene. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO