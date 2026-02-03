Los transportes escolares aún no definieron las cuotas para este año

Desde la Asociación de Transportes Escolares, Nilda Bini, dijo que en estos días están realizando los trámites vinculados a las habilitaciones de las unidades.

“Después del 15 empieza a activarse el servicio y aún no hablamos de tarifas. El año pasado cerró en 150 mil pesos por alumno pero las previsiones la realizan los contadores. Hay que esperar los números que nos dan, pero no hay nada en la proyección”, aclaró en El Mediodía de Radio Salta.

Finalmente contó que desde el 2020 al 2021 se dieron de baja 20 licencias, sin que se renovara ese número.

“Hay una falta de vehículos en el mercado y hasta el día de hoy no tenemos créditos para la compra de los furgones“, indicó Nilda Bini en diálogo con esta emisora.

En relación al tema escolar y puntualmente las cuotas 2026, el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, Pablo Pereyra, afirmó que eso depende de las paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios que comenzarán la semana que viene.