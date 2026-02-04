 imagen

Dos hombres fueron detenidos con 41 kilos de cocaína en la Ruta Nacional 50

El operativo estuvo a cargo de efectivos del escuadrón 20 Orán de Gendarmería de la Sección “28 de Julio”.

Salta Hoy

04 / 02 / 2026

 

En un control a la altura del km 46, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo Renault Kangoo, donde circulaban dos personas mayores y un menor de edad.

Durante el registro, encontraron dos lonas y dos parlantes. 

Al abrir los parlantes, hallaron 40 paquetes con una sustancia blanca. 

Las pruebas confirmaron que era cocaína, con un peso total de 41 kilos 225 gramos. 

La Fiscalía ordenó el decomiso de la droga y la detención de los adultos.


 

