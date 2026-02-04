Homenaje post mortem a la trayectoria del comisario Vicente Cordeyro

En una ceremonia presidida por el gobernador Gustavo Sáenz, en la Escuela de Cadetes se realizó este martes un homenaje a la memoria del Comisario Mayor retirado Lic. Vicente Cordeyro quien fuera formador y referente institucional de la Policía de la Provincia.

Familia, amigos, colegas y autoridades destacaron que la figura de Cordeyro representa el ideal de vocación de servicio, por lo que no solo se honró su trayectoria como policía, sino también porque por más de 30 años formó a miles de cadetes que hoy sirven a la Provincia.

El homenaje, en coincidencia con la fecha de su nacimiento, recordó el trabajo de Cordeyro en la institución policial, así como su legado humano y compromiso permanente con el profesionalismo.