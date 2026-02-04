 imagen

EN VIVO 18:00 a 19:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Justicia Federal ordena reparaciones urgentes en la Ruta Nacional 34

La Cámara Federal de Salta ratificó la orden judicial que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar obras urgentes en la Ruta Nacional 34. Este tramo se encuentra entre Urundel y Salvador Mazza.

Salta Hoy

04 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El tribunal rechazó la apelación presentada por el Estado nacional. 

La medida cautelar fue dictada en noviembre pasado por la Justicia Federal de Tartagal. 

La Cámara determinó que Vialidad debe realizar reparaciones en un plazo de 90 días. 

Además, deberá presentar informes cada 30 días sobre el avance de los trabajos.

 

AM840

FM96.9

