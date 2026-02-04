La Justicia Federal ordena reparaciones urgentes en la Ruta Nacional 34
La Cámara Federal de Salta ratificó la orden judicial que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar obras urgentes en la Ruta Nacional 34. Este tramo se encuentra entre Urundel y Salvador Mazza.
El tribunal rechazó la apelación presentada por el Estado nacional.
La medida cautelar fue dictada en noviembre pasado por la Justicia Federal de Tartagal.
La Cámara determinó que Vialidad debe realizar reparaciones en un plazo de 90 días.
Además, deberá presentar informes cada 30 días sobre el avance de los trabajos.