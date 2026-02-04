 imagen

EN VIVO 18:00 a 19:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Día Mundial contra el Cáncer

Este miércoles 4 de febrero en todo el mundo se lleva adelante la iniciativa para concientizar, educar y movilizar a la sociedad hacia la prevención, detección temprana y tratamiento efectivo.

Salta Hoy

04 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El objetivo de esta jornada es reducir la mortalidad prevenible y mejorar el acceso a cuidados equitativos para pacientes en todo el mundo.

En Salta, esta actividad de prevención y acompañamiento la realiza desde hace varios años la Fundación HOPe en Alvear 1370.

Teniendo en cuenta que el 15 de febrero será el Día Mundial del Cáncer Infantil, desde HOPe programaron actividades que comenzarán el 13 con un gran cierre para toda la familia el 18 en el centro de la ciudad.

“Con una suelta de globos recordaremos a los niños que ya no están”, dijo por Radio Salta la presidente Guadalupe Colque.

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO