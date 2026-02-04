Día Mundial contra el Cáncer

El objetivo de esta jornada es reducir la mortalidad prevenible y mejorar el acceso a cuidados equitativos para pacientes en todo el mundo.

En Salta, esta actividad de prevención y acompañamiento la realiza desde hace varios años la Fundación HOPe en Alvear 1370.

Teniendo en cuenta que el 15 de febrero será el Día Mundial del Cáncer Infantil, desde HOPe programaron actividades que comenzarán el 13 con un gran cierre para toda la familia el 18 en el centro de la ciudad.

“Con una suelta de globos recordaremos a los niños que ya no están”, dijo por Radio Salta la presidente Guadalupe Colque.