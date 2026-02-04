Aumentan las estafas digitales en Salta afectando a afiliados al IPS
Los delincuentes utilizan el nombre y la imagen del Instituto Provincial de Salud en mensajes y publicidades falsas, que prometen beneficios inexistentes y descuentos llamativos.
Salta Hoy
04 / 02 / 2026
VER GALERÍA
El IPS aclaró que no envía enlaces ni solicita información sensible a través de WhatsApp o redes sociales.
Además, advirtió que su Credencial Digital es gratuita y solo se puede descargar desde tiendas oficiales.
La institución recomendó a los afiliados no ingresar a enlaces desconocidos y eliminar cualquier comunicación sospechosa.