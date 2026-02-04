 imagen

Aumentan las estafas digitales en Salta afectando a afiliados al IPS

Los delincuentes utilizan el nombre y la imagen del Instituto Provincial de Salud en mensajes y publicidades falsas, que prometen beneficios inexistentes y descuentos llamativos.

Salta Hoy

04 / 02 / 2026

 

El IPS aclaró que no envía enlaces ni solicita información sensible a través de WhatsApp o redes sociales. 

Además, advirtió que su Credencial Digital es gratuita y solo se puede descargar desde tiendas oficiales. 

La institución recomendó a los afiliados no ingresar a enlaces desconocidos y eliminar cualquier comunicación sospechosa.

 


 

