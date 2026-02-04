Histórico anuncio: Hospital virtual

Se trata de un sistema innovador que permitirá llevar especialistas de alta complejidad a todo el territorio salteño mediante tecnología de diagnóstico remoto.

En una primera etapa se implementará en Cerrillos y La Merced.

El ministro de salud Federico Mangione dijo que el anuncio viene a responder a la falta de médicos especialistas en el interior y remarcó la importancia de la tecnología teniendo en cuenta que un solo equipo permitirá tener un diagnóstico a distancia.

El gobernador dijo que este día “va a marcar un antes y un después en la salud pública. No puede ser un privilegio de quienes viven cerca de las grandes ciudades. Tenemos una geografía tan grande con rutas que no están en condiciones y con derivaciones a veces innecesarias por la falta de especialistas”.

Además enfatizó que “cuando hay decisión política, la tecnología se vuelve en una herramienta de igualdad. Es un hospital que no tiene paredes pero tiene los mejores profesionales y el equipamiento más moderno del país”.

“Transformamos el sistema para que no tengan que viajar, esperar meses para un turno. Mi compromiso es que en 6 meses esta red esté abrazando a toda la provincia”, anunció Gustavo Sáenz.

En la presentación, el gobernador le pidió trabajar a legisladores, intendentes, enfermeros y médicos, para que este nuevo servicio llegue a cada uno de los salteños.

“La innovación permitirá salvar vidas. En esta provincia la distancia ya no separa a la salud. La virtualidad y la tecnología ayuda”, remarcó el primer mandatario provincial.

Tras sus palabras, Gustavo Sáenz decidió realizarse una rinoscopia y también lo hizo la diputada Laura Cartuccia.

El test coincide con el decreto de necesidad y urgencia que firmó hace una semana el gobernador y que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del estado.