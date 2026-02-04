 imagen

Más alumnos en la UNSa

Este año aumentó un 8 por ciento la matrícula con 16.700 preinscritos para las 55 carreras.

Salta Hoy

04 / 02 / 2026

 

Con excepción de la Facultad de Ciencias de la Salud, hasta el 28 de febrero se extendió el plazo para preinscripciones y las clases en la Universidad Nacional de Salta comenzarán el 16 de marzo. 

La Dra. María Rita Martearena es la vicerrectora de la UNSa y en diálogo con El Mediodía de Radio Salta, dijo sentir orgullo por la elección de los estudiantes.

