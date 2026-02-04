Donación de libros universitarios

El objetivo es facilitar material de estudio a jóvenes que se encuentran cursando diferentes carreras en la ciudad.

Las recepciones se realizan en tres puntos: en la zona norte, en la Casona de Castañares; en la Escuela de Emprendedores Independencia 910; mientras que en la zona sur en la Biblioteca Popular Mariano Boedo, ubicada en Mar de las Antillas.