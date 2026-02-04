 imagen

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

En General Güemes, el municipio defiende las fotomultas ante el malestar vecinal

La colocación de carteles en la ciudad de General Güemes generó preocupación en la comunidad.

Salta Hoy

04 / 02 / 2026

 

Los vecinos afirman que las cámaras de fotomultas solo sirvan para recaudar dinero. 

El municipio ratificó la medida, argumentando que busca reducir accidentes en la ruta nacional 34. 

Esta ruta fue escenario de varios siniestros, algunos con víctimas fatales. 

Las cámaras están inactivas mientras se completa la señalización. 

La directora de Planeamiento Urbanístico, Claudia Gaspar, aseguró que se informará a la población antes de activar el sistema.

 


 

