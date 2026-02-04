En General Güemes, el municipio defiende las fotomultas ante el malestar vecinal

Los vecinos afirman que las cámaras de fotomultas solo sirvan para recaudar dinero.

El municipio ratificó la medida, argumentando que busca reducir accidentes en la ruta nacional 34.

Esta ruta fue escenario de varios siniestros, algunos con víctimas fatales.

Las cámaras están inactivas mientras se completa la señalización.

La directora de Planeamiento Urbanístico, Claudia Gaspar, aseguró que se informará a la población antes de activar el sistema.



