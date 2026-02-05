El Mercado en tu barrio llega este viernes al centro vecinal de Miguel Ortiz

La Municipalidad de Salta realizará una nueva edición del programa “El Mercado en tu Barrio” este viernes 6, en el Centro Vecinal de Miguel Ortiz, ubicado en Deán Funes 2650, en zona norte. La jornada se desarrollará desde las 10 hasta las 16, acercando a los vecinos productos de primera necesidad a precios accesibles, además de servicios municipales.

Durante la jornada, los vecinos podrán adquirir verduras, lácteos, pescados y otros alimentos de productores locales, con descuentos de hasta el 30%. También participarán emprendedores ofreciendo artículos escolares teniendo en cuenta la proximidad del inicio de clases.

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vitte, destacó la importancia del programa y la respuesta de los vecinos.

“El Mercado en tu Barrio, sin lugar a dudas, ya tiene nombre propio. Es un evento que organiza la Municipalidad en la gestión del intendente, Emiliano Durand y que los vecinos esperan en diferentes zonas justamente para comprar productos de buena calidad”, expresó.

Asimismo, la funcionaria invitó a los vecinos a aprovechar los beneficios de las compras comunitarias: “Las compras al por mayor tienen precios diferenciales, por eso invitamos a que se organicen en familia, con vecinos o amigos para optimizar la economía del hogar”.

En esta edición también habrá presencia del Móvil de Licencias de conducir, donde los vecinos podrán realizar trámites presentando DNI. Además, el equipo del Centro de Adopciones Municipal estará presente de 10 a 13, promoviendo la adopción responsable de mascotas. Para adoptar será necesario presentar DNI y una boleta de servicios.

Asimismo, se realizará una jornada gratuita de vacunación y desparasitación destinada a perros y gatos de la zona.