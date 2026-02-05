 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Mercado en tu barrio llega este viernes al centro vecinal de Miguel Ortiz

Será desde las 10:00 en Deán Funes 2650. Se podrá adquirir desde alimentos frescos hasta útiles escolares, con un 30% menos. También habrá servicios municipales como el Móvil de Licencias de Conducir, atención del área de Bienestar Animal y adopción de mascotas.

Salta Hoy

05 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta realizará una nueva edición del programa “El Mercado en tu Barrio” este viernes 6, en el Centro Vecinal de Miguel Ortiz, ubicado en Deán Funes 2650, en zona norte. La jornada se desarrollará desde las 10 hasta las 16, acercando a los vecinos productos de primera necesidad a precios accesibles, además de servicios municipales.

Durante la jornada, los vecinos podrán adquirir verduras, lácteos, pescados y otros alimentos de productores locales, con descuentos de hasta el 30%. También participarán emprendedores ofreciendo artículos escolares teniendo en cuenta la proximidad del inicio de clases.

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vitte, destacó la importancia del programa y la respuesta de los vecinos.

“El Mercado en tu Barrio, sin lugar a dudas, ya tiene nombre propio. Es un evento que organiza la Municipalidad en la gestión del intendente, Emiliano Durand y que los vecinos esperan en diferentes zonas justamente para comprar productos de buena calidad”, expresó.

Asimismo, la funcionaria invitó a los vecinos a aprovechar los beneficios de las compras comunitarias: “Las compras al por mayor tienen precios diferenciales, por eso invitamos a que se organicen en familia, con vecinos o amigos para optimizar la economía del hogar”. 

En esta edición también habrá presencia del Móvil de Licencias de conducir, donde los vecinos podrán realizar trámites presentando DNI. Además, el equipo del Centro de Adopciones Municipal estará presente de 10 a 13, promoviendo la adopción responsable de mascotas. Para adoptar será necesario presentar DNI y una boleta de servicios.

Asimismo, se realizará una jornada gratuita de vacunación y desparasitación destinada a perros y gatos de la zona.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO