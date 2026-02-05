 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Vuelve el torneo más federal del fútbol salteño

Presentarán hoy a las 18:00 en el estadio Martearena la sexta edición de la Copa Salta, torneo organizado por el Gobierno provincial. El campeón clasificará al Torneo Regional Amateur 2026/2027 y competirá en la Copa Norte 2026 con el ganador de la Copa Jujuy.

Salta Hoy

05 / 02 / 2026

 

En el estadio Martearena se presentará mañana la Copa Salta 2026, organizada por el Gobierno provincial. El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD), Sergio Chibán, hizo hincapié en que se trata del torneo más federal del fútbol salteño: “Vuelve este certamen tan apasionante para las familias salteñas y que permitirá al campeón clasificar al Torneo Regional Amateur 2026/2027 y disputar la Copa Norte 2026 con el ganador de la Copa Jujuy”.

“Este torneo permite la integración de los distintos equipos de la provincia que buscarán ser protagonistas y llegar a disputar la final en el estadio mundialista Padre Martearena”, agregó el funcionario, al mencionar que “la política federal del gobernador Gustavo Sáenz fortalece el deporte en cada rincón de la provincia”.

Esta será la sexta edición de la Copa Salta. El Club Villa San Antonio la ha ganado en dos oportunidades (2019 y 2022), al igual que el Deportivo La Merced (2020/2021 y 2023), mientras que Deportivo Aviación de Orán fue el ganador de la última edición en 2024.

En la presentación que se realizará mañana estarán presentes los presidentes, delegados y dirigentes de todas las ligas de fútbol de la provincia.  

