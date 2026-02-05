Vuelve el torneo más federal del fútbol salteño

En el estadio Martearena se presentará mañana la Copa Salta 2026, organizada por el Gobierno provincial. El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD), Sergio Chibán, hizo hincapié en que se trata del torneo más federal del fútbol salteño: “Vuelve este certamen tan apasionante para las familias salteñas y que permitirá al campeón clasificar al Torneo Regional Amateur 2026/2027 y disputar la Copa Norte 2026 con el ganador de la Copa Jujuy”.

“Este torneo permite la integración de los distintos equipos de la provincia que buscarán ser protagonistas y llegar a disputar la final en el estadio mundialista Padre Martearena”, agregó el funcionario, al mencionar que “la política federal del gobernador Gustavo Sáenz fortalece el deporte en cada rincón de la provincia”.

Esta será la sexta edición de la Copa Salta. El Club Villa San Antonio la ha ganado en dos oportunidades (2019 y 2022), al igual que el Deportivo La Merced (2020/2021 y 2023), mientras que Deportivo Aviación de Orán fue el ganador de la última edición en 2024.

En la presentación que se realizará mañana estarán presentes los presidentes, delegados y dirigentes de todas las ligas de fútbol de la provincia.