Sitepsa no descarta llegar hasta la OIT, por no ser convocados a las paritarias docentes

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa), la secretaria general María Cervera, insistió en el blanqueo de ítems como tema a debatir en las mesas paritarias que se retomarán la semana que viene entre el Gobierno y los gremios estatales.

Además, en materia de ranking de sueldos en el país, la gremialista consideró en el programa Buscando Señales, que desde la asunción de Javier Milei se perdieron entre 5 y 7 salarios.

Sitepsa no participará de las paritarias y en ese sentido, Victoria Cervera dijo que no les dieron los fundamentos de esa decisión. “Llegaremos hasta la Organización Internacional del Trabajo si es necesario”, advirtió por Radio Salta.