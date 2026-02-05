Alerta nivel amarillo por tormentas fuertes y posible caída de granizo en los Valles

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y valles de San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la región mencionada será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes.

Podrán estar acompañadas de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm.