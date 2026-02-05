Turismo: 20% de ocupación en la Puna
Por Radio Salta, el presidente de Cámara de Turismo de San Antonio de los Cobres, David Sarapura, confirmó la preocupación del sector por la realidad turística en la Puna en el primer mes del año.
En el marco de la realidad, Sarapura puso en relieve la iniciativa de la Ministra de Turismo que convocó a todos los actores del sector.
“Hay acompañamiento para trabajar lo público y lo privado para encontrar soluciones”, destacó Sarapura.