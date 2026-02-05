 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cierra esta noche el ciclo “Música Bajo las Estrellas” con un homenaje a Los Rolling Stones

Desde las 21:30 se presentará la banda Voodoo Soul. Será una velada especial de rock al aire libre en el Paseo de los Poetas, en calle Esteco, con entrada libre y gratuita para disfrutar en familia o con amigos.  

Salta Hoy

05 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La ciudad de Salta se prepara para vivir el cierre del ciclo “Música Bajo las Estrellas”, una de las propuestas culturales más disfrutadas del verano, que tendrá lugar este jueves 5 de febrero, a partir de las 21.30 horas, en el Paseo de los Poetas.

En esta edición especial de cierre, el público podrá disfrutar de un homenaje a  Los Rolling Stones, a cargo de la banda Voodoo Soul, que recorrerá los grandes clásicos de una de las bandas más icónicas del rock internacional, en un entorno ideal para compartir música y encuentro al aire libre.

La propuesta invita a salteños y turistas a disfrutar de una gran noche en uno de los corredores gastronómicos más tradicionales de la ciudad, combinando música en vivo, gastronomía y el encanto del paseo nocturno.

“Música Bajo las Estrellas” se consolidó a lo largo del verano como un espacio de encuentro cultural, generando experiencias gratuitas y accesibles para vecinos y visitantes, poniendo en valor el uso del espacio público y la oferta cultural de la ciudad.

La actividad es con entrada libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a ser parte de este cierre especial, celebrando la música y el verano en Salta.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO