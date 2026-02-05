Cierra esta noche el ciclo “Música Bajo las Estrellas” con un homenaje a Los Rolling Stones
Desde las 21:30 se presentará la banda Voodoo Soul. Será una velada especial de rock al aire libre en el Paseo de los Poetas, en calle Esteco, con entrada libre y gratuita para disfrutar en familia o con amigos.
Salta Hoy
05 / 02 / 2026
La ciudad de Salta se prepara para vivir el cierre del ciclo “Música Bajo las Estrellas”, una de las propuestas culturales más disfrutadas del verano, que tendrá lugar este jueves 5 de febrero, a partir de las 21.30 horas, en el Paseo de los Poetas.
En esta edición especial de cierre, el público podrá disfrutar de un homenaje a Los Rolling Stones, a cargo de la banda Voodoo Soul, que recorrerá los grandes clásicos de una de las bandas más icónicas del rock internacional, en un entorno ideal para compartir música y encuentro al aire libre.
La propuesta invita a salteños y turistas a disfrutar de una gran noche en uno de los corredores gastronómicos más tradicionales de la ciudad, combinando música en vivo, gastronomía y el encanto del paseo nocturno.
“Música Bajo las Estrellas” se consolidó a lo largo del verano como un espacio de encuentro cultural, generando experiencias gratuitas y accesibles para vecinos y visitantes, poniendo en valor el uso del espacio público y la oferta cultural de la ciudad.
La actividad es con entrada libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a ser parte de este cierre especial, celebrando la música y el verano en Salta.