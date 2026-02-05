Carnaval en todas sus formas
Con distintas actividades, la provincia tendrá diferentes sonidos y ritmos en los próximos días.
Salta Hoy
05 / 02 / 2026
“Tenemos muchas formas de celebrar el carnaval”, dijo el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur Mas, en alusión a las actividades en Capital, los Valles, la Puna o el norte de la provincia.
En cuanto a las actividades en este 2026 “están garantizadas todas las herramientas para ayudar”, enfatizó Ashur Mas, en relación al acompañamiento económico para las distintas expresiones culturales.