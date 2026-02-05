Primera mujer chofer de ambulancia en Salta

“Se hicieron todas las pruebas y se gestionó el carnet de cuarta categoría. Ella no arrugó y fue un gran beneficio para nosotros”, enfatizó el gerente del hospital Fernán López.

“La verdad que no me esperaba tanto revuelo“, admitió la primera chofer de ambulancia de la provincia, Elsa Salvatierra.

“Llegué a chofer que es lo que me gusta pero en mi familia no se asombran porque siempre fui la más audaz y ya estamos amoldados”, dijo Elsa con mucha soltura tras los primeros servicios como chofer de ambulancia.

También reconoció que fue un halago la propuesta luego de trabajar en distintas áreas del hospital.