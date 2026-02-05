 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Transporte público: No descartan un aumento de boleto antes del inicio de las clases

Lo dijo en el Mediodía de Radio Salta el presidente de SAETA, Claudio Mohr.

Salta Hoy

05 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Estamos analizando los costos tras el aumento en mayo. En algún momento más temprano que tarde tengamos que hacer un pedido de readecuación”, explicó el funcionario a la vez que indicó el reciente aumento a choferes en AMBA que se replicará en el interior, pero sin los subsidios del gobierno nacional que tienen únicamente los empresarios del área metropolitana en Buenos Aires.

Días atrás un colectivero protagonizó un accidente cuando se dirigía a punta de línea para comenzar la jornada laboral, confirmándose además que conducía bajo los efectos del alcohol.

Mohr enfatizó que decidió la implementación de controles de alcoholemia a los choferes.

“No vamos a perseguir a nadie pero queremos ser garantes de todos los que están alrededor del sistema de transporte”, explicó.

Los controles serían a los conductores de los primeros servicios y otros aleatorios en cuanto a lugares y horarios.

Finalmente el presidente de SAETA confirmó en El Mediodía de Radio Salta que en 6 meses estaría completado el recambio de máquinas para multipago, sumando la posibilidad de pagar los pasajes con tarjetas de crédito y débito.

 

