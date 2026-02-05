Transporte público: No descartan un aumento de boleto antes del inicio de las clases

“Estamos analizando los costos tras el aumento en mayo. En algún momento más temprano que tarde tengamos que hacer un pedido de readecuación”, explicó el funcionario a la vez que indicó el reciente aumento a choferes en AMBA que se replicará en el interior, pero sin los subsidios del gobierno nacional que tienen únicamente los empresarios del área metropolitana en Buenos Aires.

Días atrás un colectivero protagonizó un accidente cuando se dirigía a punta de línea para comenzar la jornada laboral, confirmándose además que conducía bajo los efectos del alcohol.

Mohr enfatizó que decidió la implementación de controles de alcoholemia a los choferes.

“No vamos a perseguir a nadie pero queremos ser garantes de todos los que están alrededor del sistema de transporte”, explicó.

Los controles serían a los conductores de los primeros servicios y otros aleatorios en cuanto a lugares y horarios.

Finalmente el presidente de SAETA confirmó en El Mediodía de Radio Salta que en 6 meses estaría completado el recambio de máquinas para multipago, sumando la posibilidad de pagar los pasajes con tarjetas de crédito y débito.