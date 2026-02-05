Iruya: Confirman que los restos óseos hallados corresponden a Fernando José Rodríguez

Su desaparición fue reportada por su familia el 11 de mayo.

Desde entonces, se realizaron diversas búsquedas que incluyeron inspecciones en el lugar, declaraciones de testigos y el despliegue de recursos especializados.

El fiscal Gabriel González está a cargo de la investigación del caso.

El 22 de diciembre y en los meses posteriores se encontraron restos óseos y un par de zapatillas en el área de búsqueda.

La identificación de los restos fue confirmada mediante material genético cotejado con su hermana y arrojó una probabilidad del 99,99%.