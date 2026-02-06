 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Asisten a los afectados por el temporal en el sur de la provincia

A raíz del temporal de agua y viento que afectó diversos puntos de la Provincia, como Metán y El Galpón, el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Mario Mimessi coordinó distintos equipos de asistencia a estos sitios en estas horas.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Luego de los relevamientos realizados por equipos municipales tras el evento climatológico ocurrido en el marco del alerta nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social, y se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos.

Mientras se amplían los relevamientos a la luz del día, los equipos territoriales de Desarrollo Social que se desplacen a los municipios también ampliarán los rastrillajes para determinar el alcance de la emergencia, en vistas a brindar asistencia.

 

