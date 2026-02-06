Asisten a los afectados por el temporal en el sur de la provincia

Luego de los relevamientos realizados por equipos municipales tras el evento climatológico ocurrido en el marco del alerta nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social, y se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos.

Mientras se amplían los relevamientos a la luz del día, los equipos territoriales de Desarrollo Social que se desplacen a los municipios también ampliarán los rastrillajes para determinar el alcance de la emergencia, en vistas a brindar asistencia.