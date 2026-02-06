 imagen

Mayor patrullaje preventivo y trabajo de áreas investigativas en zona norte

La Policía de Salta reforzó los recursos de seguridad en los barrios Vicente Solá, Pilar, Lamadrid y Miguel Ortiz, con mayor presencia policial preventiva y el acompañamiento de áreas investigativas especializadas.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En el marco de los operativos de Protección Ciudadana, el Centro de Coordinación Operativa rediagramó los circuitos de patrullajes con motoristas y personal de Seguridad Urbana, a fin de fortalecer el trabajo territorial y combatir el accionar delictivo registrado en las últimas semanas en el sector.

Profesionales de áreas investigativas se sumaron a la logística para individualizar y detener a las personas que delinquen en la zona. Este jueves, autoridades de la dependencia de la jurisdicción se reunieron con vecinos de los barrios mencionados, donde atendieron sus requerimientos vinculados al patrullaje en sectores considerados de riesgo.

Al respecto, la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, destacó que las modificaciones en el servicio se realizaron en respuesta a los aportes brindados por los residentes.

Asimismo, informó que durante la última semana se llevaron a cabo procedimientos con recuperación de elementos sustraídos en comercios. En relación a la problemática delictiva, señaló que en enero de 2026 se registraron menos delitos contra la propiedad en comparación con enero de 2025. No obstante, se reforzó el abordaje territorial de seguridad integral en los barrios específicos donde se produjeron robos y hurtos en el último mes.

En la jornada de ayer también se registraron demoras por hechos de violencia familiar, desorden en la vía pública y consumo de alcohol. Además, se labraron infracciones contravencionales, se identificaron personas y se realizaron controles vehiculares.

Ante cualquier situación de riesgo o la presencia de personas sospechosas merodeando en la vía pública, se solicita comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.

 

