Asesinaron a un hombre de 37 años en la zona sudeste de la ciudad

Sucedió esta madrugada en calle Martín Fierro, de barrio Santa Cecilia. Presentaba heridas de arma blanca en el pecho, según informa el Ministerio Público Fiscal. Se esperan los resultados de la autopsia.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

Durante la mañana el Cuerpo de Investigaciones Fiscales seguía trabajando en el lugar.

La víctima habría caminado más de 100 metros tras el ataque. 

Se presume que podría tratarse de un asalto por el o los asesinos escaparon con la motocicleta de la víctima y por el momento no hay detenidos.

El director de Prensa de la Policía, Flavio Peloc, dijo que al responder la emergencia nada pudieron hacer por la gravedad de la herida. 

“Es una zona monitoreada”, explicó.

