Histórica inundación en El Galpón

“Es una situación nunca vivida en los últimos años. Fueron 200 milímetros”, dijo preocupado el intendente Federico Sacca.

Además del trabajo municipal y de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social entre otras áreas, pidió ayuda a la comunidad que pudiera sumar camionetas para las tareas de auxilio.

Por su parte, la directora de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, dijo por esta emisora que “están evacuando a cuatro adultos mayores”.

“El cambio climático nos sorprende”, reflexionó.

Así quedaron las calles de El Galpón tras la fuerte tormenta