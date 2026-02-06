 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Histórica inundación en El Galpón

Es la consecuencia de las intensas precipitaciones que se registraron, en el marco del alerta nivel amarrillo que desde este jueves rige para Salta y según el Servicio Meteorológico Nacional se extiende hasta mañana. Las calles se convirtieron en ríos.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

“Es una situación nunca vivida en los últimos años. Fueron 200 milímetros”, dijo preocupado el intendente Federico Sacca. 

Además del trabajo municipal y de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social entre otras áreas, pidió ayuda a la comunidad que pudiera sumar camionetas para las tareas de auxilio.

Por su parte, la directora de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, dijo por esta emisora que “están evacuando a cuatro adultos mayores”. 

“El cambio climático nos sorprende”, reflexionó.

Así quedaron las calles de El Galpón tras la fuerte tormenta 

 

