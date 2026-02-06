 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Continúa vigente el alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

Afectará este viernes y sábado gran parte de la provincia a excepción de las zonas norte y oeste. Conocé los detalles.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

El área de cobertura comprende los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. 

También Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, y Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

El alerta también abarca la zona de los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. 

Pueden estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm. 

 

AM840

FM96.9

