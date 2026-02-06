Continúa vigente el alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

El área de cobertura comprende los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

También Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, y Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

El alerta también abarca la zona de los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Pueden estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.