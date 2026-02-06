 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Los beneficios del Hospital Digital

Tras el anuncio del gobernador Gustavo Sáenz de implementación del hospital digital con la primera prueba en Cerrillos y La Merced, el gerente del Hospital San Bernardo dijo que “la tecnología es una herramienta válida en lugares como Salta con una geografía muy complicada”.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

El Dr. Pablo Salomón, en diálogo con El Mediodía de Radio Salta, destacó el ahorro en tiempo, dinero y sobre todo en traslados innecesarios.

También dijo que tras el anuncio, “todos los especialistas van a tener que tener un turnero digital independiente al asistencial”.

Salomón dio un ejemplo sobre los pasos a seguir ante una persona que se acerque al hospital con una patología, en el marco de la implementación de la telemedicina. 

 

AM840

FM96.9

