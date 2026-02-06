Los beneficios del Hospital Digital

El Dr. Pablo Salomón, en diálogo con El Mediodía de Radio Salta, destacó el ahorro en tiempo, dinero y sobre todo en traslados innecesarios.

También dijo que tras el anuncio, “todos los especialistas van a tener que tener un turnero digital independiente al asistencial”.

Salomón dio un ejemplo sobre los pasos a seguir ante una persona que se acerque al hospital con una patología, en el marco de la implementación de la telemedicina.