 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Polémica por equipamiento sanitario

Este jueves, por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación realizó un allanamiento en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio Publico Fiscal informó oficialmente y con fotografías, que en el marco de esa medida “se constató la presencia de 6 equipos de uso clínico para pacientes neonatales, propiedad del Hospital Público Materno Infantil, que se encontraban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a lactantes internados”.

Hoy en tanto la empresa convocó a una conferencia de prensa a cargo de la directora Verónica Murúa.

“Los equipos fueron comprados en 2014 de buena fe. No queremos seguir con esta campaña de desprestigio  y vamos a seguir con el tema en la justicia. Lo que aparece en las fotografías fueron adquiridos hace 4 meses. Es feo feo que nos acusen de todos lados”, explicó ante los periodistas.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

