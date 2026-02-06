Polémica por equipamiento sanitario
Este jueves, por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación realizó un allanamiento en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología.
Salta Hoy
06 / 02 / 2026
El Ministerio Publico Fiscal informó oficialmente y con fotografías, que en el marco de esa medida “se constató la presencia de 6 equipos de uso clínico para pacientes neonatales, propiedad del Hospital Público Materno Infantil, que se encontraban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a lactantes internados”.
Hoy en tanto la empresa convocó a una conferencia de prensa a cargo de la directora Verónica Murúa.
“Los equipos fueron comprados en 2014 de buena fe. No queremos seguir con esta campaña de desprestigio y vamos a seguir con el tema en la justicia. Lo que aparece en las fotografías fueron adquiridos hace 4 meses. Es feo feo que nos acusen de todos lados”, explicó ante los periodistas.