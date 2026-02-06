Polémica por equipamiento sanitario

El Ministerio Publico Fiscal informó oficialmente y con fotografías, que en el marco de esa medida “se constató la presencia de 6 equipos de uso clínico para pacientes neonatales, propiedad del Hospital Público Materno Infantil, que se encontraban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a lactantes internados”.

Hoy en tanto la empresa convocó a una conferencia de prensa a cargo de la directora Verónica Murúa.

“Los equipos fueron comprados en 2014 de buena fe. No queremos seguir con esta campaña de desprestigio y vamos a seguir con el tema en la justicia. Lo que aparece en las fotografías fueron adquiridos hace 4 meses. Es feo feo que nos acusen de todos lados”, explicó ante los periodistas.