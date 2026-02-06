 imagen

Un fuerte temporal azotó Metán anoche y esta madrugada

El desborde de canales causó destrozos en viviendas y obligó a evacuar a varios vecinos.

Salta Hoy

06 / 02 / 2026

 

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

En la ruta nacional 9/34, un automóvil fue arrastrado por la corriente, y sus ocupantes fueron rescatados por vecinos. 

La calle Buenos Aires Oeste también sufrió daños, con agua ingresando a las casas. 

El intendente José María Issa informó que se están asistiendo a las familias afectadas. 

Por otro lado, en El Galpón, por el temporal las calles quedaron anegadas, dificultando el tránsito y causando cortes en la ruta nacional 16.


 

