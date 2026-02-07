Apertura controlada del dique El Tunal: alertan a ribereños de Joaquín V. González

La Municipalidad de Joaquín V. González informó que este viernes comenzó la apertura paulatina y controlada del dique El Tunal, debido al alto nivel de agua acumulada en el reservorio y a la intensidad de las precipitaciones registradas en la región durante las últimas horas.

Desde el municipio indicaron que la medida se adopta de manera preventiva para garantizar la seguridad del sistema y evitar mayores complicaciones aguas abajo. En ese marco, se advirtió que la maniobra podría generar una crecida sostenida del caudal del río en las próximas horas, con posible impacto en los vecinos que habitan en zonas ribereñas del municipio.

Si bien las autoridades aseguraron que la situación se encuentra bajo control, se solicitó a la población mantenerse atenta a la evolución del nivel del río y a los comunicados oficiales. Además, se trabaja de manera coordinada con otras áreas y organismos en un plan de alerta temprana para prevenir riesgos y asistir ante cualquier eventualidad.

Según el cronograma informado, la apertura del dique se realizará de manera progresiva con el siguiente plan de erogación de agua:

08:30 hs: 75 m³/seg

08:45 hs: 100 m³/seg

09:00 hs: 125 m³/seg

09:15 hs: 150 m³/seg

09:30 hs: 175 m³/seg

09:45 hs: 200 m³/seg

10:00 hs: 250 m³/seg

Desde la Municipalidad remarcaron una serie de recomendaciones clave para la población: evitar circular por zonas cercanas al río, no cruzar a nado, no bañarse, no pescar y abstenerse de realizar cualquier actividad que implique riesgo para la integridad física.